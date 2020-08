Exigen justicia colectivos de desaparecidos por agresiones durante protestas

Manuel Arriaga

Estado.- Víctimas de la violencia registrada en Guanajuato y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, exigieron este lunes al gobierno del estado que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el cierre de las investigaciones iniciadas contra tres familiares de personas desaparecidas y demandaron la reparación del daño causado a las familias, así como la investigación del abuso de la fuerza y detenciones arbitrarias.

“Verónica Durán busca a su hijo Iván Arturo Silva Durán, Olimpia Montoya busca a su hermano Marco Antonio Montoya y Karla Martínez busca a su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez. Verónica, Olimpia y Karla no se imaginaron que alzar la voz en su exigencia de búsqueda y justicia, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez terminaría criminalizándolas. Las tres forman parte del colectivo “A tu Encuentro” conformado por 200 familias que buscan a sus seres amados y quienes marcharon el pasado 10 de julio en la ciudad de Guanajuato para pedir una audiencia con el gobernador”, informaron a través de un comunicado.

Señalaron que ante la protesta, el gobierno del Estado de Guanajuato mandó a policías estatales para reprimir a las víctimas. “A Sandra Cervantes le dejaron una lesión de por vida y a Verónica, Olimpia y Karla las detuvieron arbitrariamente junto con otra activista y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un mes después de la detención arbitraria, la Fiscalía del estado mantiene los cargos en contra de nuestras tres compañeras. Se les acusa de causar lesiones a policías estatales, a quienes nunca agredieron”, señalan.

Aseguraron que el derecho a la protesta pacífica, a la petición de audiencia como víctimas, a la libre reunión, expresión y manifestación, han sido vulnerados por un estado al que llamaron indolente.

Resaltaron que la obligación del gobierno del estado “era brindar seguridad y prevenir la desaparición de sus familiares en Guanajuato. En lugar de buscar, la estrategia del gobierno ha sido la revictimización, criminalización, estigmatización y campañas para deslegitimar y dividir la lucha de los colectivos de víctimas y personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato”, agrega el documento.

“Ese viernes, Karla, Olimpia y Verónica estuvieron en los separos por cinco horas y después de su liberación, el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca amenazó diciendo que su libertad no era absoluta, además de tratar de invertir los hechos, inventando que nuestras compañeras fueron las que lesionaron a policías. Una semana después, el subsecretario de gobierno se comprometió a archivar de inmediato la carpeta de investigación, promesa que hasta la fecha no ha cumplido. A pesar de la exigencia de Karla, Olimpia y Verónica a la Fiscalía solicitando el no ejercicio de la acción penal, al no existir ningún elemento para que se les investigue, las carpetas de investigación aún están abiertas en su contra”, denunciaron.

Informaron que entre las consecuencias del abuso de autoridad, a Carla le despidieron de su trabajo por la criminalización en su contra.

