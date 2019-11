Exigen familiares de desaparecidos atención de autoridades

“Sólo queremos que se haga justicia”, aseguran; los activistas afirmaron que la Fiscalía General del Estado miente en sus cifras y señalaron que además los ‘criminaliza’

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Víctimas y familiares de personas desaparecidas, exigieron a las autoridades estatales y diputados locales “que despierten” y se den cuenta de la grave inseguridad que se vive en el estado de Guanajuato.

Además denunciaron la nula atención y empatía por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver sus casos.

Con testimonios desgarradores de la desaparición de hombres y mujeres, jóvenes y adultos y con el grito “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, familiares de personas desaparecidas contaron el calvario y la agonía por la que han tenido que pasar desde la última vez que se supo de su familiar. Y en que en prácticamente todos los casos, no hay información clara; las carpetas de investigación se clasifican como personas no localizadas y no se les explica cuando se convierten en personas desaparecidas.

Miles de desaparecidos

De acuerdo con datos vertidos en la reunión que tuvieron con diputados integrantes de las Comisiones Unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, señalaron que de acuerdo con estimaciones, en el estado de Guanajuato habría alrededor de 2 mil 100 casos de desaparición forzada y no sólo 11 casos, como señaló recientemente la fiscal especializada en los delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez.

Y que de acuerdo con datos del año pasado, se tenía registro de 37 mil 700 restos óseos, aunque se estima que la cifra pudo haber subido a más de 4 mil desaparecidos.

“Estamos muertos en vida”

Denunciaron que son criminalizados por las autoridades de la FGE, además de los nulos avances en las investigaciones, que no se respetan los protocolos de atención y al momento de interponer una denuncia por desaparición les dicen que deben esperar 72 horas, cuando las primeras 48 horas son vitales.

“Todos los presentes aquí, tenemos un objetivo común, encontrar a nuestros familiares, pese a todas las adversidades que hoy enfrentamos (…) Estamos devastados, en primer lugar nos devastaron las personas que se llevaron a nuestros familiares y en segundo lugar, las mismas autoridades. Qué es lo que buscamos: justicia”, indicaron.

“En Guanajuato no existe. Tristemente vemos que el estado no ha cumplido, sobre todo cuando hemos pedido citaciones con el gobernador, con el procurador que no tienen la modestia de poder atender, porque somos personas de bajos recursos económicos o porque no tienen la voluntad para poder atendernos”, señaló Norma Patricia “N”, madre de Kevin de 17 años y esposa de quienes desaparecieron en Irapuato el 1 de junio de 2019.

La Fiscalía Miente

Activistas por los derechos humanos insistieron en que la FGE no ha dado cifras reales, pues contrario a los 11 casos que informaron de desaparición forzada, en la mesa de diálogo llevada a cabo en el Congreso local, las personas que participaron representaron a alrededor de 40 familias, de estas 23 son de San Luis de la Paz y 19 de Irapuato que integran el colectivo ‘A tu Encuentro’.

El activista, Raymundo Sandoval, señaló la FGE miente respecto a las carpetas de investigaciones y además existe una lógica ‘criminalizante’ por parte de la Fiscalía, al igual que a las familias de las víctimas.

Comentarios

Comentarios