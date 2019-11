Exigen estudiantes alumbrado en DICIS por cambio de horario

Anteriormente han solicitado atención a este problema, pero aún no reciben solución; quienes deben tomar clases por las tardes se sienten más inseguros

Cuca Domínguez

Salamanca.- Por el cambio de horario, estudiantes de la División de Ingenierías del campus Irapuato-Salamanca (DICIS), de la Universidad de Guanajuato, piden a las autoridades que no olviden su solicitud para reponer las lámparas del camino de acceso, puesto que los estudiantes que toman clases por la tarde se exponen a ser víctimas de la delincuencia debido a la oscuridad de la zona. Al respecto, Rocío Alfonsina Lizárraga Morales, directora de esta división, aseguró que se trabaja en coordinación con el Municipio para responder y atender esta petición.

Los estudiantes han denunciado en repetidas ocasiones que la vigilancia en la zona es nula, y que no quieren ser víctimas de hechos delictivos, por lo que esperan que las autoridades correspondientes demuestren la preocupación que aseguran tener y su petición no solo quede en el plano del discurso, “en algunos casos no nos quedamos a la última clase, precisamente por la preocupación que tenemos y porque se han registrad hechos delictivos que nos hace tomar medidas preventivas”, destacó un estudiante.

Sobre este tema, la titular de la DICIS dijo que están en constante comunicación la Universidad de Guanajuato y la presidencia municipal de Salamanca para la instalación de las luminarias, “habrá una colaboración en conjunto entre Universidad y Municipio para su instalación. En este momento estamos viendo el convenio jurídico entre ambas partes para poder realizar la instalación; está en proceso y revisión de ambas partes”.

Al preguntarle una fecha en la que se podrá concretar la iluminación de los accesos, respondió: “esperamos que a la brevedad, honestamente no tenemos tiempos, esperamos que sea lo más pronto posible porque ahora con el cambio de horario, sí se requiere”.

Y respecto a la presencia de elementos de seguridad dijo que los rondines de los uniformados se han mantenido, pues destacó que tienen el compromiso del Municipio para que así sea, además de que buscan un mínimo de dos rondines al día.

Finalizó al asegurar que la división ha tomado medidas preventivas, como la colocación de cámaras de video vigilancia, que le permiten a los vigilantes de esta División visibilidad hasta el entronque de la carretera, además de tener el contacto directo con el sistema de emergencias 911”.

