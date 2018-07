Exigen en La Poza mejor servicio de transporte

El delegado de la comunidad dio a conocer que existe inconformidad de los habitantes de la zona debido a que el transporte no cumple en su totalidad con su ruta

María Espino

Guanajuato.- Miguel Báez Rangel, delegado de la comunidad La Poza, se quejó con el concesionario del transporte público, Marco Antonio Ávalos, de que los camiones no están llegando hasta dicha comunidad y que a sus habitantes les parece injusto pagar su pasaje completo para que no les den un servicio adecuado.

Se descompuso (…) el camino, pero ya lo arreglamos con recursos propios (…) porque Presidencia municipal no nos ha apoyado (…). No se me hace caro el aumento (…) pero es un malestar que nos estén cobrando y que no sea completo el viaje”

Miguel Báez, Delegado