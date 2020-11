Nancy Venegas

Irapuato.- Con la pega de cartulinas en la que exigía respeto a las garantías de los trabajadores y la destitución de directivos de la clínica ISSSTE de Irapuato, este lunes un grupo de empleados se manifestó afuera del nosocomio. Desde hace tres días cuando, Celia Juárez Paniagua, trabajadora de la clínica, denunció penalmente al subdirector administrativo de la clínica, Alejandro Márquez Ramos por presunta privación de la libertad y agresiones, y hasta el lunes, ningún directivo ni representantes del sindicato se acercó con la mujer, al contrario, aseguró que el acoso y hostigamiento laboral continuaron al grado de que sus compañeros de trabajo tienen la orden de no convivir por ningún motivo con ella.

El mediodía de este lunes, algunos trabajadores del hospital del ISSSTE salieron del edificio, pegaron cartulinas frente a la puerta principal para exigir respeto a los derechos de los empleados y el cese de los directivos ante los cada vez más frecuentes casos de acoso y hostigamiento como el de Celia Juárez Paniagua.

La mañana del jueves pasado, Celia realizaba un inventario en las oficinas de la subdirección administrativa de la clínica del ISSSTE, donde labora desde hace 20 años, el titular de esta área Alejandro Márquez, instruyó al personal que no consumieran alimentos, pero el habría infringido la regla, pues Celia captó unas fotografías donde su esposa le llevaba alimentos. Entonces Márquez Miranda pidió hablar con ella, la encerró en la oficina por dos horas, hasta que logró quitarle su celular.

Por ello, Celia Juárez denunció a su jefe penalmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició una carpeta de investigación por privación de la libertad y agresiones.

No es único caso de hostigamiento laboral

Iván Alejandro Domínguez Rivas tenía dos años de trabajar en el Área de Conservación y Mantenimiento en la clínica local del ISSSTE, en junio pasado arrojó positivo a Covid-19; asegura que ello fue consecuencia de la falta de equipo de protección e infraestructura y denunció que el subdirector administrativo, Alejandro Márquez Ramos lo obligó a laborar cinco días más cuando ya tenía los resultados positivos del virus; y que después de una incapacidad de 28 días, este funcionario, junto al director del nosocomio, Sahuri Fuentes Duarte, lo presionaron para que firmara su renuncia voluntaria o de lo contrario le fincarían responsabilidades penales por contagiar a compañeros de trabajo. Desde el 15 de septiembre, que presentó su renuncia hasta ayer, no le había cubierto el finiquito, por lo que presentará una denuncia en Derechos Humanos.

Compartió que el 17 de junio pasado, cuando cumplía sus obligaciones en el departamento de Conservación y Mantenimiento, presentó síntomas similares a coronavirus y solicitó se le practicara una prueba de laboratorio, dos días después se realizó el estudio y pese a la sospecha de su positividad, el director administrativo incumplió el protocolo e impidió que Iván se aislara en su hogar, le instruyó a que siguiera con sus actividades porque además hay poco personal.

Iván Alejandro atendió las indicaciones de su superior Márquez Ramos y continuó trabajando durante cinco días; fue hasta el 29 de junio que tuvo en sus manos los resultados de laboratorio que arrojaron positivo, cuando solicitó su incapacidad.

“No me la querían dar y finalmente a regañadientes me dieron la primera incapacidad por 14 días y luego me extendieron otra incapacidad por otros 28 días; cuando regreso a trabajar me mandan llamar el director general Sahuri Fuentes y el subdirector administrativo Alejandro Márquez, me presionan para que firme mi renuncia voluntaria, eso ocurrió el 15 de septiembre y tuve que acceder, no acudí tampoco al sindicato aunque soy trabajador de confianza, porque tenía un familiar enfermo”, contó Iván Alejandro.

Desde entonces a la fecha, Iván Alejandro no recibió el finiquito por sus dos años de servicio en la clínica, este lunes acudió a Recursos Humanos a preguntar el motivo del retraso de su liquidación y tampoco obtuvo respuesta, sólo dejó un oficio al titular de esa área Alfredo Jiménez Vargas.

