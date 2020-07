Exigen derechohabientes del IMSS respuesta del presidente

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez advirtió que de seguir con el incremento en los casos de contagios de Covid-19 se volverán a cerrar los comercios y los espacios públicos, pues la ciudadanía ha relajado las medidas sanitarias, lo cual reconoció que lo tiene preocupado.

“Una parte de la ciudadanía ha empezado a relajar la disciplina, hay una gran movilidad; se pueden ver familias completas caminando por diferentes zonas, las reuniones en casas privadas que se convierte en una fuente de contagios, y esto nos tiene preocupados”, señaló.

Aunque Irapuato tiene la menor tasa de mortalidad, los contagios están creciendo aceleradamente, pues al martes se tenía contabilizados mil 588 casos y 76 defunciones, y “ahora sí, ya hay más gente que tiene un familiar o un conocido que murió de Covid-19 y ya no es el mero invento del gobierno que decían algunos como pretexto para no seguir las medidas”, expresó.

Exhorta a ciudadanos a seguir medidas

Ricardo Ortiz exhortó a los ciudadanos a que sigan en serio las medidas de sanidad, de lo contrario, advirtió que se va a regresar al cierre de áreas y de algunos rubros de negocios, por lo que todo dependerá del comportamiento de la ciudadanía.

“Si no queremos que otra vez volvamos a cerrar negocios, que volvamos al tema de encerrarse en casa, sí vamos a tener que insistir para que el ciudadano otra vez nos apoye (…) nosotros todavía no tenemos definidas estas situaciones pero sí es una advertencia; no queremos llegar a ese extremo (…)”, advirtió.

Anunció que al final de la semana se reunirá con la Comisión de Reactivación Económica en donde se va a plantear la posibilidad de volver a cerrar, pues aunque en ciudad tiene el 40% de camas disponibles, se pueden saturar de un momento a otro.