Exigen cuotas escolares sin saber fecha de ingreso

Jazmín Castro

León.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no ha informado de manera oficial alguna fecha para que los estudiantes regresen a las aulas; aun así, el Comité de Padres de Familia de la escuela Rosario Castellanos ya condiciona a los padres a pagar la cuota de 500 pesos o no recibirán la lista de útiles para el próximo ciclo.

Karen N. tiene dos niños en la primaria Rosario Castellanos en el turno vespertino, la cual se ubica en la colonia Parque La Noria. Aseguró que desde hace días, vía whastApp les brindaron un número de cuenta para realizar el pago de 500 pesos por niño como pago de la cuota anual, sin embargo, a través de los mismos padres les hicieron saber que de no pagar, no se les entregarían las lista de útiles para los niños.

No hay dinero

Sin embargo, Karen explicó que su situación económica no es la mejor, ya que no tiene empleo debido a la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria y le piden el pago de 500 pesos por niño, “antes pedían un solo pago por padre de familia, ahora piden por niño y te mandan decir que no nos darán la lista, como sea la puedo conseguir, pero luego avanzado el ciclo escolar exhiben a los niños y van a sus salón con una lista para decirles que no han pagado”, comentó.

La madre comentó que no se le hace justo que condicionen el pago, pues sin trabajo cuenta con lo básico, y no puede pagar mil pesos para que regresen a clases cuando la educación es gratuita. Solicitó que autoridades educativas intervengan con el Comité de Padres de Familia, ya que obligan a un pago que es a costa de la educación de sus hijos.

