Exigen comerciantes que los dejen trabajar

Cecilia Cornejo

Juventino Rosas.- Por segunda ocasión los comerciantes se manifestaron afuera de presidencia exigiendo una respuesta sobre la apertura de sus negocios, ya que la suspensión ha provocado que su economía se vea afectada.

Después de un diálogo acordaron que se analizaría si pueden abrir o no.

Desde el pasado sábado los quejosos de los comercios no esenciales piden que los dejen abrir sus negocios aunque fuera por medio día, sin embargo ese día no fueron atendidos por el alcalde Serafín Prieto ya que no se encontraba pero el lunes los recibiría.

Al medio día de ayer nuevamente más de 50 comerciantes de diferentes rubros se reunieron afuera del recinto presidencial para demandar que los dejen trabajar de nuevo.

Más tarde, el mandatario recibió a un grupo representativo en el Centro Gerontológico para escuchar la petición de los manifestantes, en la cual se contó con la presencia de autoridades de Protección Civil así como del Sector Salud.

Después de un largo diálogo, se acordó que durante la semana recabarán información general de cada uno de los negocios, tales como el nombre, dirección, rubro, para después visitar cada uno de los comercios y con ello establecer medidas preventivas.

Aunque no se determinó que podrían abrir inmediatamente, los manifestantes quedaron conformes ante este acuerdo para después de las visitas se pueda definir si los negocios no esenciales puedan abrir pese a la pandemia.

