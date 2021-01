Cuca Domínguez

Salamanca.- Integrantes del Colectivo La Regla Rota, iniciaron una serie de movilizaciones para exigir a los partidos políticos que no postulen candidatos con antecedentes de violencia doméstica, contra la mujer o que de nieguen a pagar pensión alimenticia.

La líder este movimiento que pidió omitir sus datos por temor a represalias, dijo que esta actividad es en respuesta a la convocatoria que hicieron feministas del estado de Guerrero, que están siendo agredidas por Félix Salgado Macedonio, que está postulado por MORENA para gobernador.

Por ello dijo se está impulsando el #3de3contra la violencia y que aplica para los partidos en Guanajuato, luego de que ya está Guillermo Villaseñor busca una diputación, pero es una persona que en Guanajuato tiene denuncia por acoso sexual.

“Pedimos que no haya gente postulada para los cargos de elección popular, que no haya candidatos postulados de ningún partido político que tengan denuncias o que sean señalados por agresiones, acosa sexual, violadores y que nieguen el pago de pensión alimenticia, porque si llega uno de ellos al poder que nos espera a las mujeres. Nuestra petición es que no los tomen en cuenta para su registro, que los partidos atienden esta petición que es que no se lleve candidatos que estén relacionados con la violencia en general, pero sobre todo hacia la mujer”, reiteró.

La líder en Salamanca dijo que hasta este momento no se ha tenido de manera directa una reunión con algún partido político.

“Es una exigencia social pública y la petición se hace desde antes que sean candidatos oficiales y esperamos que no sea alguno que esté siendo señalado con la violencia. Si los postulan vamos a estar muy al pendiente de ellos y los vamos a exhibir, aunque ellos también estarán muy al pendiente de nosotros; por ello vamos a pedir que se atienda esta petición, que revisen, que sus candidatos no sean señalados por violencia contra la mujer”, resaltó la líder del colectivo.

