Exigen cancelación de fiesta ante ola de inseguridad

Vecinos del centro histórico de Salamanca expresaron su inconformidad por el evento a realizarse del 12 al 21 de abril; generará problemas de tráfico y logística, señalan

Eugenia Rojas

Salamanca.- Con pancartas de protesta en mano, vecinos inconformes del centro de la ciudad, pidieron a la administración municipal no se realicen las Fiestas de Primavera 2019, por la falta de seguridad, problemas de tráfico y logística en la realización, indicó José Luis García. La inconformidad se realizó en el cruce de Juárez y Zaragoza por más de 40 minutos.

Los vecinos del centro histórico, expresaron su inconformidad por las Fiestas de Primavera del 12 al 21 de abril, en diferentes espacios del primer cuadro de la ciudad.

Dijeron que es una mala decisión de los organizadores porque no se cuenta con seguridad efectiva que cubra todos los días la fiesta y a los salmantinos.

Señalaron el cierre de calles y vialidades desde este lunes 8 de abril a las 15:00 horas generará cuellos de botella en las vialidades, debido a que las clausuras empatan con horarios escolares.

Cuestionaron que los organizadores no han informado a la sociedad, sólo se sabe lo que se ha manejado en medios de comunicación y redes sociales, por lo que se presume que expositores empresariales, el teatro del pueblo y la zona de bebidas alcohólicas en la explanada de la plaza cívica Miguel Hidalgo compartirán ese espacio.

“Cómo controlarán la venta e ingesta de bebidas embriagantes en vía pública, eso representa un grave problema. No hay sentido común en cómo reúnen a diferentes sectores en esa zona. ¿Qué ocurrirá si una persona pasada de copas agrede a un empresario que atiende su estand o a un ciudadano que disfruta del teatro del pueblo? ¿Quién se responsabilizará por eso?”, precisaron.

Pidieron que se cancelen las fiestas de primavera, porque no están dadas las condiciones en ningún tema. “Si se canceló la Feria de Aguascalientes, la más importante de México, para no afectar a la población, ¿Por qué no se cancela esta kermés? No se debe actuar por capricho”.

La protesta fue avalada por conductores y choferes de taxis y sonaron sus claxon; otros levantaron el pulgar. Sin embargo los inconformes lamentaron la apatía social, “se quejan de todo y cuando hay que hablar se esconden”, finalizó José Luis García.

