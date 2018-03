Exigen bajo amenaza de despidos cumplir horario laboral en el Municipio

El alcalde agregó que todo empleado que pretenda participar en alguna campaña, y no le convenga laborar en la administración, puede renunciar

Luis Telles

Jaral del Progreso.- Integrantes del Ayuntamiento de Jaral del Progreso acordaron en sesión que los funcionarios municipales que no cumplan con su horario laboral, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, serán sancionados. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

“Me gusta cómo deben de ser las cosas, que de lunes a viernes de 08:30 horas a las 16:00 horas, no puede haber funcionarios o servidores públicos haciendo trabajo de campaña” Alberto Vargas Franco, Presidente municipal

El presidente municipal Alberto Vargas Franco, señaló que ante la cercanía de las campañas electorales propuso que quedarán asentados en acta de Cabildo los horarios de trabajo, con el fin de que haya transparencia durante el proceso que se avecina.

“Por supuesto que no debe de haber vehículos oficiales, que dentro del horario de labores los funcionarios públicos no estén participando en campaña, cualquier movilización, trabajo u operación de campaña, y el tener establecido para todos el horario de labores es importante, y para que se respete dicho horario”, explicó.

Vargas señaló que al tratarse de un acuerdo de Ayuntamiento, sobre aviso no hay engaño, “yo no debería proponerlo, pero me gusta la canchita pareja, me gusta cómo deben ser las cosas”.

Podrían perder su empleo

El alcalde agregó que todo empleado que pretenda participar en alguna campaña, y no le convenga laborar en la administración, puede renunciar.

Enfatizó que si se establece una regla, debe sancionarse a quien no la cumpla, ya sea con un acta administrativa o hasta un despido justificado.

“Creo que tenemos un compromiso con la gente y si algo que veía de afuera que me molestaba era que los recursos públicos, humanos, materiales y económicos, se pongan a disposición de campañas políticas, y no creo que la gente quiera eso, que le guste ver esa situación que no es transparente”, concluyó el alcalde.

