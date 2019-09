Exigen ‘antorchistas‘ escuchen sus necesidades

Tras un mes de no lograr entrevistarse con la alcaldesa, un grupo de personas decidió manifestarse afuera de presidencia

Celaya.- Un grupo de 80 personas integrantes del Movimiento Antorchista se manifestaron en presidencia municipal para exigir un diálogo con la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, a un mes de haber solicitado una cita no se les ha dado respuesta.

Marcos Pérez García, dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina, señaló que desde hace más de un mes se está solicitando una cita con la alcaldesa para exponer algunas necesidades de los agremiados de esta organización, sin embargo, a la fecha no se les han definido la reunión.

“Hace más de un mes que estamos solicitando una entrevista con la señora presidenta para plantearle problemas de nuestros agremiados y es momento después de un mes que la señora presidenta no ha tenido tiempo, pero no solamente no ha tenido tiempo de atendernos, nosotros le dijimos que pusiera una fecha, no estábamos de impertinentes que fuera ese día o la siguiente semana ya va más de un mes y ni siquiera se digna en darnos una fecha para atendernos”, expuso el líder del movimiento antorchista.

Ante la falta de respuesta, este martes se convocó a varias comisiones representativas de distintas colonias y comunidades para hacerse escuchar por las autoridades municipales y exponer sus peticiones, entre las cuales se encuentran servicios básicos como ampliaciones de electrificaciones, agua potable, drenaje, mejoras para centros educativas, en colonias y comunidades como San Martín de Camargo, San Juan de la Vega, Luis Dolando Colosio, Paraíso, entre otras.

“Queremos que la presidenta voltee a ver a nuestros compañeros y sus necesidades y que nos dé una respuesta, hace más de un mes que estamos solicitando esta entrevista, no ha sido posible y por eso nos vemos precisados a acudir una comisión representativa de 80 compañeros buscando ser atendidos por nuestra presidenta”, expuso Pérez García.

En respuesta, se acordó con el líder de los manifestantes a que este miércoles se le definirá una fecha para reunirse con la presidenta municipal.

