Exigen a SEG resuelva la situación de seis maestros

Cuca Domínguez

Salamanca.- Integrantes del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato (MDTEG) acuerdan exigir a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) que se resuelva la situación de los seis maestros en la entidad que fueron afectados por la ‘evaluación punitiva’, donde no quieran aceptar los acuerdos que se tienen a nivel nacional.

Así lo informó el líder estatal, Vicente Díaz Quiñonez, quien además hizo un llamado para democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en sus secciones 13 y 45 que tendrán elecciones para elegir dirigentes en junio y julio respectivamente.

En el caso de los maestros afectados, uno de Apaseo, uno de Yuriria, dos en San Luis de la Paz y dos en Salamanca y que ya no les autorizaron sus propuestas, hasta que se les quite la parte de incidencia; por ello lo que se está tratando que se cumpla el acuerdo de a seis meses y un día se tiene que dar la plaza base, porque es un derecho y un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, además de tener de respaldo la parte normativa, del artículo 123 Constitucional y no se está pidiendo nada fuera de lo común”, indicó.

Cambios sindicales

El otro acuerdo fue efectuar un volanteo exhaustivo porque se avecina el cambio seccional en la Sección 45 en junio y el julio la Sección 13, “por lo que tenemos que pugnar por la democratización del sindicato y que se lleven a cabo elecciones justas y no elecciones amañadas por los líderes charros, corruptos y vendidos”, precisó.

Aseguró que el Ejecutivo Nacional del SNTE emitió un ‘reglamento amañado’ para las elecciones, donde le da cobertura total solo a los que han cubierto un puesto seccional.