Exige supuesto priista le devuelvan su dinero de compra de votos

Un video de un supuesto priista circula en redes sociales donde les recrimina a un grupo de personas la derrota del PRI en Acapulco, por lo que les reclama el apoyo que se les dio a cambio de su voto

Redacción

México.- En un video que circula en redes sociales, se observa a un supuesto priista quien reclama a unos habitantes de Acapulco la derrota de partido en las elecciones, por lo cual les exige que deben de regresarle el dinero y las láminas que regaló a cambio de votos.

Comenzó a circular un video en redes sociales en el que un supuesto priista exige a un grupo de personas que le devuelvan los mil pesos y láminas que les dio a cambio de su voto, pues, según asegura ante la multitud, lo traicionaron y por ello no ganó el PRI en Acapulco en el pasado proceso electoral.

En la grabación puede apreciarse al sujeto que se encuentra rodeado de personas y les pide que le devuelvan lo que se les regaló.

“Pero regrésenme los mil pesos ahorita, porque no se vale que les hemos ayudado siempre y le hemos dado todo y no se vale que nos traicionen”.

En los últimos segundos del video, se escucha al priista decir:

“Los mil pesos de la beca los quiero ahorita porque yo se los di de corazón y no se vale que me traicionen a mí, porque yo se los di de corazón y ustedes me conocen, o sea yo ayudo de corazón, le di la beca, le he dado yo despensas, láminas”, mientras que las personas protestan y le reclaman su actitud.

*EZM