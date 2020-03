Exige senadora declaración de Alerta de Género en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el estado de Guanajuato se debe declarar la Alerta de Género ante la crisis de inseguridad que viven a diario las mujeres, señaló la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre.

“A las mujeres las están matando”, afirmó la legisladora; esto luego de que ayer, Magdalena Rosales Cruz, diputada local del mismo partido presentó una propuesta de exhorto a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para que solicite a la federación que se decrete la alerta.

A decir de Antares Vázquez, las autoridades estatales han sido omisas en atender la violencia contra las mujeres, por lo que afirmó que la Alerta de Género daría mucha dignidad al gobierno del estado.

“(dignidad) que no tiene en esa materia porque hay casos múltiples de violencia política y violencia de todos los tipos contra las mujeres, pero sería una muy buena señal (decretar la alerta) de que se empiezan a reivindicar y les podemos creer su feminismo oportunista (…) ahora que son ‘feministos’ para decir que es políticamente incorrecto no sumarse al paro del lunes pasado”, indicó.

Afirmó que el gobierno del estado no quiere que se declare la Alerta de Género pues lo consideran un atentado en su contra, no obstante, insistió en que la creciente violencia contra las mujeres así lo obliga, el cual no significa “una acción punitiva en contra del gobierno”.