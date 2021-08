María Espino

Guanajuato.- Juan Carlos González Araiza, titular de la Jurisdicción Sanitaria uno, exhortó a los capitalinos a cerrar filas para tratar contener un incremento descontrolado de contagios de Covid-19 acatando los protocolos sanitarios: uso de cubrebocas, lavar las manos y sana distancia.

Incluso, Araiza señaló que en la capital en donde hay una gran afluencia de turistas y se realizan eventos masivos públicos para reducir riesgos de contagios en los comercios, así como áreas públicas cerradas y abiertas, tendrían que ponerse más estrictos con los accesos exigiendo que la gente cumpla con las medidas de prevención requeridas.

“La movilidad si tiene que ver, sabemos que la ciudad depende en gran parte del turismo entonces tendríamos que ponernos de manera estricta en los establecimientos de no permitir el acceso si no se cumplen con ciertas medidas, es complicado, no podemos controlar las calles y es ahí en donde pedimos el apoyo a la gente para que realmente podamos contener esto (…) los contagios van debido a la movilidad, cuando más gente se mueve es cuando viene las complicaciones de los contagios”.

Apuntó que, si bien en la capital los contagios habían estado la baja, en las últimas semanas aumentaron considerablemente, registrando muchos casos de jóvenes contagiados que por alguna causa se ha complicado.

“Estábamos reportando memos casos epidemiológicos, pero de unas semanas para acá es preocupante porque empezamos a tener cada vez más casos, lo ha externado el secretario de Salud hemos empezado a recibir más casos de contagios y ahora es más gente joven que no se ha vacunado (…) los jóvenes piensan que no les va a pasar nada y ahorita hemos estado teniendo reportes de más ingresos de personas jóvenes y con alguna complicación”.

Dijo que para evitar aumento en los contagios la población en general en apoyo a las instancias de salud de los tres órdenes de gobierno debe colaborar desde “sus trincheras” aplicando las medidas que corresponden, portando cubrebocas en todo momento en espacios públicos abiertos y cerrados, así como cuidar mantener sana distancia.

Además, señaló que, por parte de inspectores de la jurisdicción a su cargo, cada semana visitan más de 100 establecimientos con el objetivo de vigilar que se respeten las medidas de prevención pertinentes: uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia; recomendaciones que dijo son económicas, pero a muchos les ha resultado difícil aplicar.

Finalmente, Araiza precisó que, en la capital, desde que inició la contingencia sanitaria a la fecha, se han registrado 5 mil 495 con contagios de coronavirus y desafortunadamente 369 muertes.