Jessica de la Cruz / Nancy Venegas

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, hizo público que desde hace dos semanas la Federación no ha enviado vacunas pese a que ya se hizo una petición urgente por el aumento de contagios y casos de Covid superior al 312% en el sector de población de 20 a 40 años de edad.

“Ojalá y lleguen pronto vacunas porque nosotros dependemos totalmente de que la federación nos haga llegar las vacunas y ya tenemos una semana esperando a que lleguen”, dijo Díaz Martínez.

El funcionario estatal externó que las vacunas aplicadas en las últimas jornadas fueron las dosis que ya habían llegado la semana antepasada. En ese momento, las 398 mil dosis se aplicaron durante 4 o 5 días y el lote restante se aplicó la semana pasada a otros municipios.

Díaz Martínez agregó que hacen falta completar esquemas de personas de 50 a 59 años de edad que se han quedado rezagadas, porque únicamente se les ha aplicado una sola dosis, y falta reforzar el esquema de vacunación con la segunda aplicación del biológico correspondiente.

Y también falta completar el esquema de vacunación en personas de 40 a 49 años de edad, ya que no ha llegado la segunda dosis del biológico para ellos.

“Esta semana no envió ninguna vacuna la federación”, agregó.

Añadió que en julio la entidad cerró con una alza de contagios positivos superior al 312%, al registrarse 4 mil 57 casos cuando en junio se tuvieron 985. A esta cifra se suma el número de pacientes hospitalizados con 174 y 106 que han sido confirmados con positivo a Covid (el 11.8% de la ocupación hospitalaria).

“Vamos muy lentos”

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se unió al llamado a la Federación para que destine más dosis antiCovid. No obstante, aunque reconoció la lentitud del proceso, insistió en que el inicio del ciclo escolar será presencial.

“Vamos muy lentos, estados como Aguascalientes ya están vacunando jóvenes de 18 años para tener el mismo trato. Ojalá nos puedan llegar las vacunas para jóvenes porque son quienes más se están infectando en este momento”, dijo el gobernador que, pese a ello, insistió en que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 será presencial, pero no obligatorio.

“Sigue en pie el tema de las clases y ustedes saben que tuvimos una prueba piloto que fue muy exitosa. Nosotros en nuestro modelo de pilotaje (haremos) un regreso a clases voluntario no obligatorio. Quien considere que es riesgoso podrá no enviar a sus hijos, no habrá ningún problema, los maestros ya están vacunados y como fue en la prueba piloto, tuvimos sólo alrededor de 12 contagios de más de 1 mil 700 escuelas que regresaron”.

ac