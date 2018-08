Exige Estefanía que liberen los 80 mdp

Demanda a Márquez y al secretario de Finanzas que le hagan llegar los recursos federales para obra

Luz Zárate

Cortazar.- El alcalde Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, pidió al gobernador Miguel Márquez y al secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, que “ya suelten” los recursos federales que gestionaron los diputados perredistas para la ejecución de obra pública, reiteró que “le tienen atorados” 80 millones de pesos destinados a este rubro.

En Finanzas del estado me tienen atorados 80 mdp. En Finanzas dicen que no tienen nada; yo quisiera que el gobernador y el secretario de Finanzas soltaran estos recursos para que se pongan a trabajar y se hagan las obras del 2018” Hugo Estefanía Monroy, Alcalde de Cortazar

Aseveró que en la Secretaría de Finanzas le han informado que no hay recursos para la aplicación en obra pública de Cortazar, pero los legisladores federales por el PRD le aseguran que ya fueron depositados a las arcas del estado.

“Los diputados federales del PRD me marcaron y me dijeron: ¿Hugo por qué no has bajado el dinero? y les digo que en Finanzas dicen que todavía no llega el dinero, pero ellos dicen que ya están en Finanzas del Estado. Yo quisiera que a ustedes les diga el secretario de Finanzas por qué no quieren desatorar el recurso, porque son los recursos correspondientes a la obra pública 2018”, reclamó el alcalde Estefanía Monroy.

Señaló que su Tercer Informe se realizará en el jardín principal como los dos anteriores.

