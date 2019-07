Exige esclarecer los asesinatos de líderes sindicales

Alejandro Rangel, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal, espera que las autoridades acaben con la incertidumbre, pues asegura que las víctimas no habían sido amenazadas o extorsionadas anteriormente

Nayeli García

Irapuato.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM), Alejandro Rangel Segovia exigió a las autoridades transparentar con datos reales el móvil de la muerte de dos líderes sindicales en el estado y acabar con la incertidumbre de que estén relacionados con la delincuencia organizada.

“No hay esos datos sobre la mesa, por lo tanto somos unos ciudadanos más que tiene un trabajo determinado, ellos lo tenían, descansen en paz y esperemos que la autoridad que están haciendo las investigaciones nos dé luz de qué es lo que particularmente sucedió con ellos”, señaló.

Alejandro Segovia indicó que un líder sindical está expuesto como cualquier ciudadano, aunque no se deja de ser figura pública; sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que hayan sido amenazados previamente, extorsionados o incluso hayan tenido un conflicto inter gremial que haya orillado a un asesinato.

“Estamos esperando todos, exigiendo todos que, yo celebró una cosa que no adelantemos especulaciones, no haría bien la autoridad investigativa en adelantarnos hipótesis de manera simple, eso ya no ayuda, que bueno que hagan investigaciones profundadas, pero una vez que tengan los datos reales, los datos concretos sobre la mesa, lo hagan saber a la sociedad, con ellos y con los demás que han perdido la vida, aparentemente en manos de delincuentes organizados”, puntualizó.

Descartó que el SITIMM haya o esté siendo víctima de extorsiones relacionadas directamente con la labor que desempeñan, más que las extorsiones telefónicas que cualquier ciudadano enfrenta, por lo que siguen las recomendaciones de colgar el teléfono y denunciar a las autoridades.

Aunque reconoció que sí han tomado medidas preventivas en las oficinas, como son las cámaras de seguridad, la vigilancia permanente e incluso la infiltración de empleados para identificar si acude gente con otras intenciones diferentes a las de recibir los servicios que se ofrecen.

“Hoy en día estamos obligados a eso, a invertirle como ciudadanos en la casa con una camarita, algo que ayude a cuidarnos de manera directa más, mientras que la autoridad y las direcciones de seguridad terminan de desarrollarse de mejor manera y capacitarse de mejor manera y capacitarse de mejor manera para que lo hagan porque para eso pagamos los impuestos”, finalizó.