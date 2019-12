Exige ‘equidad de género’ a la ISSEG para jubilarse

El profesor de telesecundaria se mostró inconforme ya que aseguró que se están violando sus derechos al no permitírsele trabajar solo 27 años como a sus colegas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Un profesor se manifestó en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), para exigir equidad de género y que se le autorice poderse jubilar a la misma edad que sus colegas mujeres, derecho que acusó, le fue negado por el organismo.

Ayer, el profesor Claudio Alcocer González, acudió a las instalaciones del ISSEG, para ser notificado sobre la resolución de su solicitud de jubilación anticipada.

El profesor de telesecundaria, originario de Irapuato, manifestó en entrevista que solicitó jubilarse anticipadamente justificando que debería de haber equidad de género ya que a las mujeres se les permite jubilarse a los 27 años de servicio en tanto a los hombres es hasta los 30.

“Si ya está tan en boga el principio de equidad de género, ¿Por qué ISSEG no me lo concede? Bueno, ya me lo resolvieron, porque la ley de ISSEG, dice que no, yo lo justifico con la Constitución, no hay nada, la Carta Magna impera sobre todas las demás, entonces hay que irse a la instancia que corresponda”, indicó.

Explicó que le fue negado esta solicitud, por lo que pidió que se le acusara de recibida la notificación con fecha de hoy 2 de diciembre, pero se le negó.

“Me dicen que no, porque me notificaron por correo electrónico, pero yo pido que hasta hoy que vine presencialmente, se me dé por notificado”, reclamó.

Por esta razón, el trabajador decidió hacer pública su inconformidad, ya que aseguró que se están violando sus derechos al no permitírsele la jubilación por equidad de género, además de que al notificarse de fecha anterior, se le deja sin posibilidades de buscar a otro órgano que se pronuncie sobre su petición.

El manifestante acusó que buscó entrevistarse con el director del ISSEG, pero éste se negó a recibirlo, por lo que desde la recepción, a gritos, pidió que lo recibiera, pero en lugar de atenderlo, envió a policías quienes le pidieron que mantuviera el orden.

