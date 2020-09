Exige diputado que se castiguen a los responsables de torturar a los animales de la fosa

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras el hallazgo de una fosa con restos de perros localizados en la capital, el diputado del PVEM, Israel Cabrera Barrón exigió que se castigue al o los culpables de los hechos y pidió tanto a las autoridades municipales como a la Fiscalía General del Estado (FGE) no cerrar los ojos ante esta problemática.

Dijo que derivado de las imágenes que se han difundido respecto a los restos de perro encontrados s en un predio cercano al Congreso del Estado, es clara la tortura a la que fueron sometidos los animales en una acción sistemática por lo que el o los responsables de estos actos deben ser castigados.

“Quien lo esté realizando es un antecedente a una persona que puede cometer no solamente maltrato animal sino también maltrato humano y que en el futuro pudiera considerarse una persona no adaptada a la sociedad y que por lo tanto tendría que estar en un lugar en donde pudiera no causar daños ni a animales ni a seres humanos”, dijo Cabrera.

El legislador recortó que la fracción del Partido Verde en el Congreso local presentó dos iniciativas en materia de maltrato animal, una enfocada a crear la Fiscalía Especial contra Delitos Ambientales y Maltrato Animal, y la segunda es una propuesta de reforma al Código Penal para que el maltrato animal se castigue con cárcel y no solo con sanciones económicas.

La propuesta establece 5 años de prisión por peleas de perros, 1 año de cárcel por muerte y hasta 6 meses por mutilación.

Recordó que actualmente está establecido en el Código Penal una sanción de multa o servicio social comunitario a quien maltrate a animales, sin embargo, consideró que este tipo de actos “debe estar privado de su libertad y debería no solo estar pagando una multa, sino estar fuera de circulación porque representa una amenaza en el futuro para los seres humanos”.