Exige Congreso NL a Manuel González no ser operador de ‘El Bronco’

El gobernador interino de Nuevo León rindió protesta ante la licencia que el 22 de diciembre se autorizó al mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón

El Universal

Monterrey.- Durante los primeros minutos de este lunes, Manuel González Flores rindió protesta como gobernador interino de Nuevo León, ante la licencia que el 22 de diciembre se autorizó al mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón para ausentarse del cargo, del primero de enero al primero de julio de 2018, para dedicarse de tiemplo completo a concretar su aspiración de contender como candidato presidencial independiente, si cumple los requisitos para su registro.

Durante la sesión extraordinaria para la toma de protesta de González Flores, que inició a partir de las 23:48 horas del domingo, y concluyó en los primeros minutos de ayer, el representante del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, comentó por qué ese día se opuso a la licencia a Rodríguez.

Publicidad

Precisó que ‘El Bronco’ faltó a su promesa de integrar un gabinete con los mejores ciudadanos del estado, y en cambio lo formó con sus amigos. Además, dijo, el presupuesto estatal se ha desviado a temas electorales.

Exigió a González Flores que no apoye a candidatos independientes, y se dedique a cumplir la palabra que Jaime Rodríguez no pudo cumplir. Expresó que Nuevo León no merece funcionarios de cinco días por semana y que estén pensando en recabar firmas antes que en resolver los problemas del estado.

Legislatura en Coahuila Ayer se conformó la 61 Legislatura del Congreso de Coahuila, donde estuvo presente el gobernador Miguel Riquelme (PRI), quien reconoció la pluralidad y equidad de género en los nuevos legisladores. Jaime Bueno Zertuche tomó protesta como presidente de la Mesa Directiva para el periodo de Instalación. El PRI contará con 10 diputados, el PAN con nueve, UDC tendrá tres representantes, Morena dos y el PRD tendrá uno, por lo que sería la primera vez en la historia que aparentemente ningún partido tendrá la mayoría absoluta. De los 25 legisladores, 14 serán mujeres.

RC