Exige candidato se ordene restablecer frase de campaña que fue censurada

En solicitud entregada al secretario de Ayuntamiento, Daniel Malacara, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, pidió no se viole su liberta de expresión y que se respeten sus derechos

Jazmín Castro

León.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Daniel Malacara Doblado, acudió esta mañana a la presidencia municipal para exigir al alcalde interino Luis Ernesto Ayala que ordene restablecer la frase ¡Dale para abajo al pasaje con Daniel!, la cual se encontraba en la publicidad ubicada en las terminales del Sistema Integrado de Trasporte (SIT).

El candidato fue atendido por el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, a quien le entregó un documento con dicha petición, “manifiesto la censura a mis propuestas en la publicidad establecida al modificar la frase ¡Dale para abajo al pasaje con Daniel!, por medio de la Dirección de Movilidad”.

Dijo que el contrato con la empresa Corporativo publicitario MAO, S.A. de C.V. menciona en la cláusula 17, “las partes no podrán ceder, trasferir, ni de ninguna otra manera, delegar o disponer de los derechos u obligaciones derivados de este contrato, total o parcialmente”.

Aunado a los artículos constitucionales sexto donde refiere que la manifestación de ideas no será de ninguna inquisición judicial, además del séptimo donde se indica es inviolable la libertad de difundir sus opiniones.

Es por ello que pidió no se viole su liberta de expresión y que se respeten sus derechos, “que se muevan los ‘mupis’ como estaba claro que estaré satisfecho y sino seguiremos en pie de lucha, para que estas elecciones se respeten”.

Aclaró que si mañana no tienen una respuesta regresará para continuar presionando para que se respete su campaña, “se me hacer raro que digan que no sabían”.

No hubo tal instrucción

Por otro lado, el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, explicó que nunca hubo ningún tipo de instrucción del municipio hacía la empresa, ya que el contenido no es de violencia.

Comentó que es una relación comercial entre una empresa privada y un candidato, “deberá el candidato a través de la empresa ver en qué momento se decidió eso, hemos visto espectaculares mucho más agresivos, (…) y nunca se censuró y no se bajaron”.

El funcionario enérgico dijo que se le muestre donde hubo una orden, pues siguen respetando las normas y hay un ‘piso parejo para los candidatos’, violencia concluyó.

MEJZ