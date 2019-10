Exige alcaldesa que estado y federación atiendan seguridad de Salamanca

Beatriz Hernández Cruz reclamó que “quienes tienen la obligación de cuidarnos a todos nosotros han decidido que mejor se cuidan entre ellos”, culpando al gobernador de no hacerse responsable de la violencia en ese municipio

Cuca Domínguez

Salamanca.- Exige Beatriz Hernández Cruz, el mismo trato que en Celaya para atender la seguridad, luego de la masacre de cinco personas en un bar del centro de la ciudad, pues dijo, “no somos ciudadanos de segunda”.

En su pronunciamiento destacó, “hoy en la madrugada asesinaron a cinco personas en el bar Raymond. Salamanca está bajo fuego y nos han abandonado a nuestra suerte”.

Admitió que el municipio que gobierna “vivió otro baño de sangre”, pues los cinco asesinados, se suman a otros 12 tan solo en lo que va del mes de octubre.

“No es sólo una foto en el periódico, es real, es cierto, está ocurriendo en nuestra casa y quienes tienen la obligación de cuidarnos a todos nosotros han decidido que mejor se cuidan entre ellos. La política los ha cegado”.

Reclamó al gobernador que parece que para él y su gobierno, “los salmantinos no merecemos vivir en paz porque aquí no gobierna el PAN. Pero no vamos a bajar los brazos: como el respeto no exime la firmeza, le exigimos que vuelva los ojos a Salamanca ahora, no mañana, no otro día, no con promesas y espejitos de colores. Hoy, y con hechos”.

Afirmó que fue el mandatario quien decidió que de los mil 200 elementos federales que arribaron a la entidad este miércoles, 700 fueran a Celaya y advirtió:

“El pueblo y las autoridades de Salamanca le exigimos la misma cantidad de tropas para enfrentar las masacres, que pese a todos nuestros esfuerzos, no podemos enfrentar porque los recursos los tiene Gobierno del Estado y los salmantinos estamos pagando por la seguridad pública”.

“Señor gobernador: mírenos, no somos el enemigo. Somos guanajuatenses y nos merecemos vivir”, concluyó la alcaldesa.

