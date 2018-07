Exhortan a tener cuidado con agencias de viaje fraudulentas

El año pasado se registraron siete quejas ante la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, la cual cuentan con un despacho jurídico para el apoyo de los compradores de este servicio

León.- Cerca de 147 agencias de viajes en León son ‘patito’, y por la temporada vacacional podría incrementar hasta 15% la proliferación de estos negocios.

Esto es un riesgo para los consumidores, pues podrían ser sujetos a un fraude. El año pasado se registraron siete quejas ante la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, la cual cuentan con un despacho jurídico para el apoyo de los compradores de este servicio.

“Las quejas son por no respetar tarifas, ofrecer paquetes que no corresponden con los precios o simplemente no contar con un espacio reservado (…) estos establecimientos surgen de la noche a la mañana y así desaparecen”, explicó la presidenta de dicha asociación, Cristian Lilian Cerrillo de la Cruz.

De 210 agencias de viajes que se tienen en León, hasta el censo de abril, se contabilizaron 147 sin registro, y a la fecha se va incrementando en un 15%.

Sin sanciones

Cerrillo de la Cruz reconoció que no existe una regulación para las agencias de viajes, sin embargo expresó que hace poco se sostuvo una reunión con la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, donde se acordó implementar una estrategia para que dichos negocios tengan una certificación.