Exhortan a salmantinos a ser responsables en el uso de pirotecnia

Salamanca.- El director de Protección Civil Enrique Candelario Cú Gutierrez hizo un llamado a la población para tomar con responsabilidad el uso de pirotecnia en estas fiestas decembrinas y con ello evitar accidentes, donde puedan resultar lastimadas personas, además de evitar la venta y compra clandestina de estos artefactos.

El funcionario municipal dio a conocer que para el gobierno de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz es importante exhortar a los salmantinos a celebrar con conciencia estas festividades, por lo que se trabaja en prevenir situaciones de riesgo por el uso de pirotecnia.

Entre las medidas implementadas por la Dirección de Protección Civil, se refuerzan los operativos para promover el correcto almacenamiento y manejo del material y de manera coordinada con la Dirección de Fiscalización y Control evitar la venta clandestina.

De la misma manera hizo un llamado para extremar precauciones y evitar que los niños manipulen estos artefactos pirotécnicos; y para quienes realicen esta práctica es importante no dirigirlos a personas, animales, vehículos o predios, no almacenarlos en casa; procurar no encenderlos dentro de los hogares y no exponerlos al sol o fuentes de calor.

Enrique Cú Gutiérrez, titular de Protección Civil resaltó la importancia de acatar estas recomendaciones ya que el uso indebido puede ocasionar quemaduras y daños irreversibles, además que afecta la calidad del aire del municipio.

“Con un trabajo bien hecho, se busca garantizar el bienestar de los salmantinos y brindar espacios seguros que promuevan la convivencia familiar durante las próximas fiestas navideñas”, mencionó.

