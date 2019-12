Exhortan a padres a cuidar de sus hijos

La dirección de Protección Civil alerta que en estas vacaciones decembrinas los accidentes se incrementan en un 30%, por lo que piden a la población ser precavidos

Nayeli García

Irapuato.- Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil, pidió a las familias estar al pendiente de sus hijos, pues en estas vacaciones decembrinas, los accidentes se incrementan en un 30%.

“La recomendaciones que no dejen solos a los niños, tienen periodo vacacional y se tiene más tiempo en la casa. No los dejen solos, hay muchos accidentes, quemaduras, ahogamientos por caída en aljibe, la recomendación es no dejarlos solos”, dijo.

Comentó que no existe una cifra exacta de cuántos accidentes se registren durante esta temporada en las casas, pues sólo se registran como accidentes, sin embargo sí es común que se incrementen los reportes en donde hay niños involucrados.

Otro de los reportes que se incrementa durante estas fechas son los incendios en pastizales, en donde la cifra sube hasta en un 20%.

