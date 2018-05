Exhortan a municipios a que instalen ‘toritos’

Por ley los ayuntamientos deben tener instalaciones para detenciones, pero 43 de ellos no han acatado

Guanajuato.- Solamente tres municipios, León, Salamanca y Purísima del Rincón han cumplido con la reforma de la Ley de Movilidad aprobada hace más de un año que obliga a los 46 municipios a tener instalaciones para detener a los conductores que manejen borrachos y adecuar sus reglamentos.

Pero el Congreso no sabe por qué no han cumplido, no les ha preguntado por qué no lo han hecho ni tampoco cuentan con un estudio de las causas, como se habló hace tiempo en la Comisión de Seguridad Pública que se encargaría, admitió el diputado Juan José Álvarez Brunel, presidente de la Junta de gobierno.

“Se resguardan en la autonomía del artículo 115 constitucional”, respondió Álvarez Brunel cuando se le preguntó las razones de este incumplimiento de 43 ayuntamientos.

Por eso, ayer el Congreso del Estado aprobó un exhorto a los 46 Ayuntamientos para que cumplan con esta reforma legal aprobada el año pasado.

En el dictamen se refiere que en la sesión del 20 de abril de 2017, el pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en las cuales se establecen sanciones a quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga.

En el Decreto publicado el 28 de abril de 2017 se establece que tanto el Ejecutivo estatal como los 46 municipios tendrían un plazo de 90 días para que adecuaran sus reglamentos, y en el caso de los ayuntamientos que no contaran con la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios, se contempló el plazo de un año.

Las disposiciones que se aprobaron en esa reforma fueron que los municipios deben cumplir con la sanción del arresto de 20 a 36 horas a los conductores que manejen con un nivel superior de 0.8 gramos por litro; o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro o se compruebe el influjo de cualquier sustancia que produzca efectos similares.

Pide ‘coperacha’ para ambulancia El diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez, pidió a sus 36 compañeros legisladores locales a que hagan un donativo económico para que entre todos puedan comprar una ambulancia o reunir el costo de la mitad de ésta. El dinero se entregaría a la delegación estatal de la Cruz Roja para que ésta decida cuál es la delegación municipal menos socorrida y se entregue la ambulancia. En la tribuna del Congreso durante la sesión del pleno, Muñoz Márquez, dijo que el monto de la aportación por cada uno de los 36 diputados lo definirían los coordinadores parlamentarios. Nadie lo secundó. Ayer, el Congreso del Estado de Guanajuato recibió la medalla Henry Dunant, por parte de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Guanajuato, la más alta distinción que otorga esta organización. Juan Carlos Muñoz recordó el enorme trabajo que hizo la Cruz Roja para reunir toneladas de víveres después de los sismos de septiembre de 2017.

