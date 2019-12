Exhortan a celayenses a festejar año nuevo cuidando el medio ambiente

Gastón Peña Maldonado exhortó a la ciudadanía a festejar el año nuevo con unión familiar y convivencia sin quemar pirotecnia, llantas o hacer fogatas

Roberto Lira

Celaya.-Tras tener una navidad bajo precontingencia ambiental, el director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado exhortó a la ciudadanía a festejar el año nuevo con unión familiar y convivencia sin quemar pirotecnia, llantas o hacer fogatas, asimismo, resaltó que esto puede ser sancionado con multas a partir de los cuatro mil pesos.

En la mañana del 25 de diciembre Celaya amaneció con altos índices en partículas PM 10 y principalmente en el centro de la ciudad con PM 2.5 lo cual genera afectaciones a la salud de las personas.

“Son partículas que son mucho más finas, el doble de fino que las PM 10, y esas se van directamente a lo que es el torrente sanguíneo; la verdad sí son muy dañinas y producidas sobre todo por la quema de llantas de la noche del 24 al 25”, comentó Peña Maldonado.

Asimismo, indicó que la concentración de estas partículas se dio derivado de la alta quema de pirotecnia y llantas en la ciudad, además, los vientos circularon hacia esta zona. Ante esto, el director de Medio Ambiente exhortó a la población a ser conscientes y no realizar ningún tipo de quema para la noche de fin de año.

“Es cuestión de salud, no es un juego, las personas que tengan afectaciones respiratorias son las que más la padecen, la gente de la tercera edad y los niños pequeños son los que padecen directamente estas circunstancias de la mala calidad del aire. Yo les pido por favor que no quemen, que no hagan fogatas, ellos mismos al estar tan cerca se están intoxicando”, enfatizó el funcionario municipal.

Peña Maldonado comentó que hasta el momento no se han aplicado multas por las quemas de la noche del 24, pero se están atendiendo las denuncias que se recibieron, además, para cuidar las próximas festividades se tendrá una guardia permanente para atender los reportes ciudadanos.

SZ

Te podría interesar:

Comentarios

Comentarios