Exhortan a AMLO para que distribuya vacunas en el estado para niños con cáncer

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, indicó que el modelo presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para iniciar el próximo ciclo escolar a distancia el 24 de agosto está lejos de resolver la problemática que afectará sobre todo a las familias más vulnerables.

Subrayó que el tema central no debería ser si las clases serán impartidas por televisión, por radio o por internet, pues esos solo son los medios, sino que el programa educativo no fue diseñado para impartirse a través de clases virtuales.

Además, apuntó que las familias que padecen más pobreza son las que más dificultades encontrarán para atender las clases, lo cual, a mediano y largo plazo, terminará por acentuar la brecha de desigualdad.

“Si nos entretenemos solamente por ver a qué porcentaje de la población va a llegar la televisora, eso no va a resolver el tema; si nos ponemos a ver cuántos son los libros de texto que van a llegar o no van a llegar, no estamos acostumbrados a un modelo virtual, luego entonces las dificultades van a seguir creciendo porque la brecha se va a hacer mucho más compleja”, dijo.

