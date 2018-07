Exhorta Valentina a denunciar maltratos

Una de las víctimas que por más de ocho años sufrió un calvario con una pareja que la dañaba física y psicológicamente insta a otras mujeres que no se dejen lastimar y pide a la sociedad no ignorar la violencia

María Espino

Guanajuato.- Valentina es una de miles de mujeres que tras poco más de ocho años de maltratos físicos y psicológicos a manos de su marido, tuvo que abandonar su lugar de origen, su casa, familia y amigos para salvar su vida y comenzar al lado de sus pequeños una nueva vida alejada del peligro, esto luego de que llegó al límite de soportar el ‘infierno’ que es la violencia intrafamiliar.

Desde hace ocho meses Valentina trabaja por curar la heridas que le ha dejado la mala experiencia de vivir con un hombre sumamente violento, historia que con muchas reservas contó a correo, pues dijo omitir detalles importantes ya que teme llegar a evidenciar pistas que pudieran indicar a su agresor en donde se encuentra, pues dijo que él la amenazó de muerte y considera que sí es capaz de cumplir.

“Yo pensaba que violencia eran golpes (…) a veces trataba de justificarlo (…) sufrí violencia psicológica, yo no sabía que era violencia a ese nivel, como violencia extrema, hasta que me doy cuenta que mi vida está en riesgo y la de mis hijos, por ese emotivo gracias a una amiga pude salir de mi casa, yo hablé con ella y le dije ‘si me quedo yo sé que me va a matar y si me voy sé que me va a perseguir hasta encontrarme para matarme’ (…) el día que me salí me dije: no hay vuelta atrás”.

Ella dice durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio nunca hubo indicios de violencia, “el problema fue cuando empezó a consumir drogas, específicamente el ‘cristal’, lo volvió loco por completo (…) su nervios estaban alterados, todo le molestaba”.

Basada en lo que le ha tocado vivir Valentina les dice a otras mujeres que no permitan que las maltraten, que si están viviendo algún tipo de violencia denuncien, además hizo un llamado a la sociedad en general para que si alguien les dice que está viviendo violencia no juzguen ni ignoren, pues podrían salvar la vida de alguien que, como ella, tiene amenazas de muerte.

“Yo escuchaba de casos de violencia y decía, eso a mí nunca me va a pasar, no voy a dejar que eso me pase y me pasó”, expresó.

*EZM