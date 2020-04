Exhorta regidor investigación a la Fiscalía

Daniel Moreno

Celaya.- Por medio de Internet y a través de organizaciones campesinas se siguen otorgando apoyos a los productores del campo de Guanajuato, dijo José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR).

Según el funcionario el proceso de registro en ventanillas ya pasó y ahora los funcionarios de SADyR están en el proceso de análisis, dictamen y autorización de los diferentes apoyos que ofrece la Secretaría.

Gutiérrez Michel destacó que al estar cerradas las oficinas ante la alerta sanitaria diariamente se tiene contacto virtual con trabajadores y personas involucradas en la autorización de los apoyos.

Precisamente, José Francisco Gutiérrez indicó que por medio del uso de Internet se podrá acceder a los programas de: ‘Guanajuato Zona Premium Agrícola de México’, ‘Comercialización Innovadora’ y ‘Juntos por la Grandeza del Campo’, explicando que con el programa ‘Guanajuato Zona Premium’ se ayuda a que las unidades de producción de la cadena agroalimentaria cumplan las exigencias de los mercados en cuanto a inocuidad, responsabilidad social y ambiental.

De igual modo se ayuda a los campesinos a modernizar y fortalecer los procesos de comercialización agroalimentaria para que mejoren sus ingresos por la venta de sus cosechas, a través de Comercialización Innovadora.

Asimismo con el programa de ‘Juntos por la Grandeza del Campo’ se promueve el bienestar de la población rural, mediante el desarrollo de las capacidades de los productores y el fortalecimiento de las organizaciones agroalimentarias con proyectos de producción, comercialización y de agregación de valor.

José Francisco Gutiérrez Michel dijo comprender que en el campo muchas personas no tienen acceso a Internet o bien no tiene las habilidades para poder usarlo por lo que si no logran conectarse por medio de la página http://sdayr.guanajuato.gob.mx basta acercarse a organizaciones campesinas y consultar o módulos de riego.