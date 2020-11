Redacción

Irapuato.- El regidor del PRI Gerardo Padilla Fuerte exhortó a las autoridades locales a transparentar la bolsa de los 46 millones de pesos que se destinó para enfrentar la pandemia por el Covid-19, ya que hasta este momento no se sabe cuánto y en que rubros se gastó, y con ello decidir qué cantidad se le debe destinar para el siguiente ejercicio fiscal.

“Es una lástima que por más que solicitamos información varios regidores, incluso ciudadanos vía transparencia, no se nos quiere entregar en qué se está gastando el fondo para la pandemia de los 46 millones; nos hicieron una presentación hace cinco meses sobre lo que se llevaba gastando; sin embargo, han pasado más meses y no habido resultados sobre la información que hemos solicitado, esperemos que nos la hagan llegar, ya se nos prometió que se nos va a dar en Comisión de Hacienda, sin embargo hasta el día de hoy no se nos ha entregado”.

Padilla Fuerte comentó que la sociedad debe saber en qué se gastó el dinero, por lo cual el municipio debe transparentar la partida para que el ayuntamiento realice un análisis real de las necesidades y alcances y con ello incrementar -o no- la bolsa que se debe crear para el siguiente ejercicio 2021.

“Antes de aprobar hay que analizar el presupuesto de egresos para destinar una partida en este fondo, debido a que no sabemos cuándo va terminar la pandemia; evidentemente los primeros meses del año va estar activa, no sabemos si todo el año, pero independiente de eso hay que destinarle fondos. La propuesta es que se haga el fondo nuevamente, pero con transparencia y se nos vaya diciendo, en tiempo real, en que se está gastando, que productos están comprando, a que proveedores y a que precios, para que el ciudadano esté tranquilo y sepa que el dinero de todos se encuentra bien manejado”.

Incluso propuso que la partida se suba al portal de internet del municipio y se brinde toda la información de que se está comprando, los precios, los nombres de los proveedores, “desconozco porque no quieren transparentarlo, no entiendo por qué, no deben de hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas. El recurso se debe transparentar como si fuera una caja de cristal y no tener miedo a la opinión de los ciudadanos, sobre los precios en algunas cosas. Es entendible que se compren más caras sólo cuando hay escasez y dependiendo cuántos se compraron, no hay pretexto para que no nos den la información para hacer el análisis y proyectar el presupuesto del 2021”, finalizó el regidor del PRI Gerardo Padilla Fuerte.

