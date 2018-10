Exhorta PRD haya vigilancia durante paso de migrantes

El diputado federal Emmanuel Reyes Carmona pidió al gobernador Diego Sinhué Rodríguez a que en su paso por el estado de Guanajuato se les brinden facilidades y atención, criticó la oferta de visas de trabajo de AMLO

Vicente Ruiz

Celaya.- Aunque puntualizó que el grupo parlamentario del PRD se solidarizó con los migrantes que vienen de Honduras en su paso a los EUA desde el inicio, el diputado federal Emmanuel Reyes Carmona exhortó al gobernador Diego Sinhué Rodríguez a que en su paso por el estado de Guanajuato se les brinden facilidades y atención, pero también haya la vigilancia adecuada para proteger a la población, por la posibilidad de que entre ellos pudieran infiltrarse delincuentes.

“Le pido al gobernador y al titular de la Secretaría de Movilidad Humana y Migración, Juan Hernández, a que seamos solidarios, que nos mostremos amigables con los que transitan por el estado, pero que protejamos principalmente a la población ya que hay desconfianza porque pudieran ingresar grupos delictivos como la Mara Salvatrucha, hay que privilegiar la seguridad de los guanajuatenses”, dijo.

El legislador manifestó que: “En el Grupo Parlamentario del PRD nos solidarizamos con todos nuestros amigos migrantes que vienen de Honduras, sin embargo, cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, hoy fijó un posicionamiento claro y preciso en el sentido de darles visas de trabajo y eso alentó, por supuesto, la voluntad de los hondureños de llegar a este país”.

“A mí y en lo particular al PRD, por supuesto, nos motiva muchísimo que haya condiciones favorables de trabajo en México, pero cabe resaltar que hoy hay cerca de 2 millones de desempleados aquí y que el posicionamiento de Andrés Manuel, al ofrecer empleo a los centroamericanos fue aventurado”.

“Sí debemos ser solidarios con los que hoy vienen de Honduras, eso no significa de ninguna manera, que tengamos que mostrarnos condescendientes con los que hoy transitan por este país, los hondureños no buscan el quedarse, buscan es el sueño americano, como también muchos mexicanos y mexicanas, van de paso, sin embargo, en nuestro país hay desigualdad social, hay desempleo, y lo que ellos buscan es entrar a Estados Unidos. Yo le haría un llamado también al presidente de la República, decirle que no le hagamos el trabajo sucio a los Estados Unidos de Norteamérica y tampoco al presidente Trump, creo que no tenemos ni por qué motivar a que los migrantes a que se queden en este país, mucho les cuesta a los mexicanos y a las mexicanas obtener una visa americana para poder ingresar a los Estados Unidos de América y que hay un alto índice de migración en lo particular de este país, y ahora con esta posición, con este posicionamiento del presidente electo perjudica y agrava todavía los problemas económicos y sociales de este país.”

