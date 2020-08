Exhorta pediatra a tener cuidado con los niños

Cuca Domínguez

Salamanca.- El pediatra y director del Centro Estatal de Cuidados Críticos, Gerardo García Dobarganes, llamó a los padres de familia a que en esta etapa de inicio de clases en casa, estén más al pendiente de los niños porque se incrementa el riesgo de accidentes, sobre todo luego de que se ha prolongado la estancia en casa y que además puede derivar en enfermedades como depresión, ansiedad, patologías psiquiátricas que deben ser detectadas por los padres cuando vean cambios en el comportamiento de los niños.

“El confinamiento al que esta enfermedad nos llevó, obligó a que los papás estemos más al pendiente, porque los niños están más propensos a sufrir un accidente; pero ahora hay que redoblar las medidas de prevención”, indicó el médico.

Destacó que en el caso de los menores, éstos estarán inquietos porque van a estar guardados en un espacio y cuando terminen sus actividades escolar van a tener energía impresionante, pero nada tienen que hacer en la cocina; nada cerca de los líquidos calientes, no tienen que jugar con fuego, ni con cerillos, no con encendedores, no tienen que jugar con nada que pudiese ocasionar un accidente.