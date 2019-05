Exhorta Ortiz que se trate con derecho a Barbara Botello

Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, pide el panista que dejemos de lado pasiones políticas y no descarta que su detención levante posturas políticas de ‘personajes’

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, consideró que la detención por peculado de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello debe apegarse al tema jurídico y dejar de lado pasiones políticas, pues no es un caso menor, en el que se tendrá que esperar el resultado final del proceso.

“Aquí nadie está exento del cumplimiento de la ley todos tenemos obligaciones y particularmente, la mayor, quizá de utilizar los recursos públicos primero con honestidad y después con transparencia y luego con eficiencia”, comentó.

Precisó no conocer a fondo la situación, por los que no podía dar una opinión más profunda, sin embargo, no descartó que su detención levante posturas políticas de gente que quiera hacerse notar.

“De todo va a ver, no es una situación menor, era la alcaldesa de la ciudad más grande de Guanajuato, es un tema que se va a manejar políticamente. Yo lo que creo es que debería de centrarse el asunto en lo jurídico y nada más, pero va a ser imposible habrá muchas voces que seguramente se van a hacer notas con algunas circunstancias, yo lo único que quisiera comentar es que todo sea dentro del marco legal y no se desborden pasiones por esta situación y sea solamente lo justo”, señaló.

Consideró que sí todo está en apego de la ley, se tiene que hacer cumplir la ley.

“No es qué se vaya aplicar la ley sino que ya se viene aplicando desde hace mucho tiempo, pero como en todos los casos legales, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario o todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En este caso seguramente habrá más instancias que deban de seguir. Habrá que ver los resultados al final de camino”, dijo.

AL