Exhorta obispo a recordar a los fieles difuntos y a todos los santos

Enrique Díaz Díaz llamó a la población a no perder el sentido de las próximas celebraciones, pues se ha desvirtuado la tradición y se ha convertido en día de fiesta y de parranda

Lorena Ramírez

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz llamó a la población a no perder el sentido del próximo ‘Día de todos los santos’ y ‘Día de muertos’ pues se ha desvirtuado la tradición y se ha convertido en día de fiesta y de parranda.

“Yo no digo que no podamos divertirnos o tener fiestas de otro tipo, pero yo creo que no podemos perder el sentido ni de todos los santos, lo santos cercanos a nosotros, que han sabido realizar y vivir la santidad de nuestro mundo ni de nuestro sentimiento de oración, de plegaria y comunión con los fieles difuntos”, comentó.

Recordó que en México se tiene el día dos de noviembre para recordar a los fieles difuntos y el día primero es de todos los santos, sin embargo la influencia de otros países como Estados Unidos y de otros lados, han llevado a que se festeje con más emoción el ‘el día de brujas, de Halloween y de otras’, en lugar de respetar y recordar a los muertos.

“Nosotros decimos en el Credo, creo en la comunión de los santos, creo en la resurrección de los santos, participación de la resurrección del mismo Señor Jesús y ese sería el sentido verdadero de celebrar a los fieles y santos difuntos, no tanto parranda, sino oración, recuerdo y lo que el Señor nos pide para este día”, señaló.

El obispo compartió que el año pasado le comentaron que algunas personas que acuden al panteón convierten este recinto santo y de oración en un lugar de excesos que acaban en pleitos y en una falta de respeto a las tradiciones de todo un país, lo cual dijo, le llena de tristeza.

“Yo creo que es muy bonita la oración que se hace no sólo en el camposanto, sino en nuestras misas, en nuestras casas y tener esa devoción de pedir por los fieles difuntos”, comentó.

AL