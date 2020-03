Exhorta obispo a evitar el egoísmo durante cuarentena

Anna Maciel

Irapuato.- Alejada de su familia al norte de Francia, Julieta Jasso, alumna de intercambio de la Universidad de Guanajuato (UG), ha tenido que enfrentar la crisis mundial del coronavirus.

De todas las cosas que pensó vivir en aquel país, jamás se imaginó atravesar por una pandemia.

“Antes de venir acá, yo sabía que me iba a topar con cosas difíciles como una cultura distinta, un idioma diferente pero jamás me imaginé que me tocaría una pandemia, estando al otro lado del mundo, tan lejos de mi país y de mi familia”, comentó la joven estudiante.

Fue desde el pasado diciembre, cuando fue aceptada su solicitud de intercambio, por lo que salió de México y comenzó sus estudios en Normandía, todo iba con normalidad hasta que el pasado 12 de marzo, cuando se generó la alerta sanitaria que suspendería las clases de todos los niveles.

“Esto ha modificado mi intercambio, en el sentido de que ahora debo tomar clases en línea, y enviar trabajos por plataformas y, por ejemplo, también yo vivo dentro de la universidad en donde comparto con estudiantes de otros países, el cual poco a poco ha quedado vacío, ya que desde el anuncio de cierre de fronteras, muchos de los alumnos debieron abandonar el país llamados por sus universidades”, explicó.

Una vez que la pandemia llegó a la fase tres, la Universidad de Guanajuato, les dio la opción a los estudiantes de regresar, sin embargo, para evitar cualquier propagación, algunos, como Julieta, decidieron quedarse en aquellos países con las medidas preventivas necesarias.

“Ahora las medidas que tenemos son muy restrictivas, aquí ya no puedes salir más que en cuatro momentos, el primero es para hacer compras específicas, sólo farmacias y el supermercado están abiertos, otro momento es trasladarte a tu trabajo si es estrictamente necesario y recibir atención médica o brindar apoyo a enfermos y hacer actividades deportivas, pero alrededor de tu vivienda por tiempo breve”, platicó.

Con videos y fotos de un panorama desolador, Julieta invita a los paisanos a tomar conciencia, a no salir de casa si no es necesario, a no tomarse a juego la situación, para evitar llegar a los estados a los que han llegado en los países de Europa, manifestando “No tengan miedo, México va a salir de esto, como siempre ha salido”, concluyó la estudiante.

