Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), Dolores López Loza, manifestó la necesidad de que se lleve a cabo una reforma a la Ley Electoral para hacer frente a las elecciones del 2024 en temas como paridad, tiempos para el desahogo de procedimientos y diputaciones de representación proporcional, por mencionar algunos.

“Hay un área de oportunidad que se debe atender de manera importante para el siguiente proceso electoral, ya no fue posible para este pero ya había varias sugerencias tanto del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como del propio Tribunal, porque los congresistas que están en la Comisión de Asuntos Electorales tuvieron la cortesía de pedirnos algunas aportaciones”.

Dijo que las leyes locales deben corresponder a la realidad de la entidad y no solo basarse en disposiciones establecidas en la Constitución Federales. Sin embargo, en esta normativa, se señala que lo dispuesto se tiene que replicar en las entidades.

Por mencionar un ejemplo, Dolores López Loza manifestó que, a nivel federal, la normativa en la materia señala que los partidos políticos no podrán tener una sub y sobre representación en los Congresos de 8 puntos porcentuales, “pero el 8% a nivel federal significa 40 diputados porque el Congreso federal tiene 500 diputados, y 40 diputados es una circunscripción plurinominal, es decir que de cada una de las cinco circunscripciones salen los 40 diputados que integran los 200 de representación proporcional, pero aquí no hay 200, aquí hay 14, aquí no corresponde, desde ahí ya tenemos un entramado matemático que nunca nos va a permitir una integración de acuerdo a nuestra realidad, entonces claro que urge una reforma electoral”.

Además, indicó que se debe seguir legislando en materia de género para que se logre integrar el Congreso local de manera paritaria, esto en virtud de que cuando se implementar la fórmula de designación, hay partidos políticos que “dicen no me toca a mí, porque aquel partido tenía menos votos, pues bueno revisemos toda esta parte; los términos, los tiempos, es un sinfín de cuestiones que podríamos ahí revisar”.

Para ello señaló que, en su momento el TEEG hará las aportaciones en las que ha venido trabajando a fin de lograr dicha reforma.

“Tenemos un documento serio en el que el Congreso seguramente nos van a dar la oportunidad de venir a exponerlo, a presentarlo, platicarlo, y ya que ellos consideren y tomen lo que sea necesario para hacer su quehacer legislativo”, concluyó.