Exhorta Ling tomar decisiones de seguridad en coordinación con gobierno federal

Luego de que el Ayuntamiento leonés ratificó a Ramírez Saldaña en la SSP, el presidente del PAN en León consideró que no es oportuno decidir antes de conocer la forma en la que la federación atenderá esta exigencia

León.- Para Alfredo Ling Altamirano, presidente del PAN en León, la estrategia de seguridad que hay para León debe basarse en la que habrá a nivel federal y estatal, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones.

Lo anterior, luego de que el nuevo Ayuntamiento leonés ratificó Luis Enrique Ramírez Saldaña como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio por mayoría de votos.

Solo los ediles de oposición, se negaron a darle el voto de confianza para este cargo, con el argumentó que de que no dio resultados en materia de seguridad durante los primeros tres años de Héctor López Santillana.

El panista consideró que no es oportuno que ‘se brinque antes de llegar al charco’ porque no se conoce cuál será la forma en la que la federación atenderá esta exigencia y como ésta impactará en el estado, y en el municipio.

“Todo los partidos estamos de acuerdo de que dependemos de una estrategia federal y todo hacen el reclamo y formulan la exigencia de que deben de coordinarse mejor, que ya no se echen la bolita los uno a los otros… entonces ¿qué es lo que procede? Qué nos coordinemos mejor ¿Con quién? Con federación, estado y municipio, y así lo establece la Ley”, declaró.

Mencionó que hay un Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Pública y que en base a eso es como por Ley los tres niveles de gobierno deben trabajar para bajar la incidencia delictiva y de violencia que se vive en Guanajuato, en el país y en la ciudad zapatera.

“y estoy esperando la nueva estrategia de seguridad pública en materia federal, con la que me tengo que coordinar, como también a nivel estatal con la que me tengo que coordinar, y cuando estoy esperando que me den las nuevas estrategias comienzo a yo hacer cambios. No es oportuno hacer cambios, cuando lo que tenemos que hacer es saber cuáles son las nuevas estrategias federales, están en proceso las estatales y de cuerdo a esas podrá tomarse la determinación de cuales podrán ser los mejores perfiles”, agregó.

