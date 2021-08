Nayeli García

Irapuato.- La regidora Karen Guerra pidió al Ayuntamiento no tener miedo de sancionar y reconocer que existen irregularidades administrativas al interior del DIF Municipal, las cuales merecen sanciones, como el caso del desvió de 189 mil 827.50 pesos de los desayunos escolares por parte de una trabajadora ahora ‘desaparecida’.

“No le tengamos miedo, no le tengamos miedo señores, en cada una de las dependencias había prácticas que debían de ser mejoradas y bueno en el DIF a través de la Contraloría se detectaron ciertas áreas que parecieron vulneradas a esos procesos administrativos y no pasa nada señores, señalemos eso y que haya responsabilidad y avanzamos, y que la siguiente administración no tenga que ver esos mismos señalamientos y las mismas observaciones”, comentó la regidora durante la sesión de Ayuntamiento.

Y es que, ante la observación realizada por la priista sobre darle celeridad a las sanciones observadas al interior del organismo descentralizados, regidores del PAN, de Morena e incluso el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez resaltaron el trabajo del DIF Municipal, organismo que dijeron es el ‘rostro amable’ de la administración.

Karen Guerra señaló que la intención no es atacar a los titulares del DIF Municipal, pero sí pedir que las observaciones sean solventadas y resueltas, precisamente para no manchar el trabajo noble de la institución.

“El señalamiento no es para quiénes han realizado esta labor tan nobel de cuidar de las familias más vulnerables de Irapuato, la observación recae en aquellas prácticas administrativas donde lastimosamente, inclusive se hacía uso de recursos para el pago de situaciones personales y una serie de situaciones que se vieron a través de la Contraloría Municipal”, puntualizó.

La regidora consideró que no se pueden dejar los temas para ver cuándo se resuelven, sino que se debe de presionar e insistir para que se castigue a los responsables y se erradiquen esas prácticas, de las cuales no quiso abundar por ser temas reservados.

En las últimas dos administraciones el DIF Municipal ha sido acreedor a observaciones tales como el desvió de 189 mil 827.50 pesos por parte de una trabajadora del programa de Desayunos escolares, que desde el 2015 fue denunciada ante el Ministerio Público bajo la denuncia 31547/2015 y cuyo recurso aún no es recuperado.

Además, el DIF interpuso una demanda en contra de la empresa de lucha libre que en la Romería 2019 realizó siete luchas libres y realizó firma de autógrafos, pues no pagó 50 mil pesos. Proceso que obra en el Juzgado de Partido Segundo Civil.

También la Contraloría Municipal en enero del 2020 descubrió en una auditoría que en la comunidad de San Javier habían quitado el comedor para los desayunos escolares, desde cuatro meses antes y no se sabe hacia dónde fueron destinados los recursos e insumos; así como no había evidencia de que los desayunos se dieron en éste y otros comedores.

Aunado a ello en la Cuenta Pública de Ingresos y Egresos de julio- diciembre del 2019, se pagó un finiquito completo a un empleado que fue separado del organismos por detectar faltantes en el Centro de Desarrollo Gerontológico y no se le cobraron y no se habían dado cuenta de los faltantes durante mucho tiempo.

En el expediente CM/DA/301/2019 se detectó una factura a una inmobiliaria en donde se entregó una propina de 6 mil 718 pesos, lo cual fue un exceso y faltó a los lineamientos de austeridad y racionalidad.

Y para el segundo informe del DIF Municipal se emitió una factura de 65 mil 514 pesos sin que existiera un contrato para respaldar el servicio pagado, entre otras observaciones.