Exhorta Justino Arriaga se investigue violencia electoral

El candidato a diputado denunció que ha habido amedrento contra funcionarios o delegados, y quiere que nadie tenga miedo de ejercer su derecho al voto

Cuca Dominguez

Salamanca.- El candidato a diputado federal por el distrito 08, Justino Arriaga Rojas, denunció que hay algunas zonas que comprenden el distrito electoral, donde los delincuentes quieren amedrentar a los funcionarios de casilla o incluso a algunos delegados de las comunidades, por lo que formalizará ante el Instituto Nacional Electoral la denuncia correspondiente para que se garantice que los ciudadanos puedan ir a votar el próximo 1º de julio, que se blinde el proceso electoral.

Precisó que éste tipo de situaciones se están presentando en Juventino Rosas, Villagrán y Salamanca; y de manera particular en la zona rural; “son llamadas anónimas y mensajes de texto que se han hecho; y que la autoridad responsable investigue, sobre todo después de lo complicado que ha sido éste proceso electoral en materia de seguridad”.

Se requiere darles garantías a los ciudadanos de que pueden ir a ejercer su voto de manera libre, secreta, pero sobre todo segura, eso será muy importante, que no sean las personas las que están interesadas y que la gente no participe y no salga a votar.

“Tenemos que hacer un exhorto tanto al INE, como al IEEG, para que realmente hablen con la verdad y realmente revisen cuáles son los distritos, las zonas, las secciones electorales que tienen un riesgo mayor y tanto las fuerzas de seguridad pública del Estado, el Ejército y las autoridades municipales puedan blindar la elección para que los ciudadanos vayan a votar con tranquilidad el 1º de julio”, dijo.

Sobre el número de comunidades que están en este riesgo, dijo que es un número mínimo, pero así sea una casilla, no se debe de permitir; “me han dicho de 5 comunidades, 2 en Juventino Rosas, y una en Villagrán, pero así fuera una casilla, no está bien, no le podemos coartar el derecho a ningún ciudadano que por alguna amenaza le impida ejercer su derecho a elegir a sus representes, eso no se puede permitir, nunca había pasado en Guanajuato y no se debe de empezar ahora”, dijo.

Finalmente dijo que pese a ésta situación hay condiciones para que la gente acuda a votar éste 1º de julio, “hay que quitarnos cualquier tipo de miedos y a esas fuerzas oscuras que quieran influir en el proceso electoral, porque los ciudadanos están decididos en llevar acabo su voto y cambiar la situación que se vive en México, en Guanajuato y en Salamanca y eso se logrará solo si la gente vota el primero de julio”.