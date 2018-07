Exhorta EE.UU. a centroamericanos a no migrar

Cancilleres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador buscan solución a la oleada migratoria

AFP

Ciudad de Guatemala.- Estados Unidos llamó a los ciudadanos del norte de Centroamérica a evitar la entrada ilegal en el país, en medio de la turbulencia generada por la política de Washington de ‘tolerancia cero’ a los flujos de indocumentados, una petición que tuvo eco en esas naciones.

Si no quieren ser separados, “no vengan ilegalmente”

Donald Trump dijo que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a familias migrantes separadas es “que no vengan a este país ilegalmente”. El lunes, el gobierno de Trump reconoció que no cumplirá con el plazo fijado por un juez para reunir a niños menores de 5 años con sus padres, a los que separó bajo su entonces vigente política de “tolerancia cero”. “Esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros, legalmente”.