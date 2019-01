Exhorta CONSUCC a normalizar abasto para frenar daños en el agro

El dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos puntualizó que el gobierno debe duplicar esfuerzos para evitar que el daño económico sea mayor entre los productores de Guanajuato

Vicente Ruiz

Celaya.- Luego de exponer que por la escasez de combustible hay productos agrícolas que no han podido ser cosechados y movilizados en perjuicio del productor y otros comienzan a encarecerse para el consumidor final, el dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos –CONSUCC- puntualizó que el gobierno federal debe duplicar esfuerzos para que se normalice el suministro y el daño económico sea mayor.

Mientras tanto y por la misma escasez del combustible, productores de la Margen Derecha del Distrito de Riego 085 ‘La Begoña’, resolvieron parar sus vehículos a gasolina y utilizar solamente los camiones a diesel y 2 unidades que funcionan con gas butano, para las diferentes actividades.

El dirigente de la CONSUCC manifestó en entrevista que: “Más que nada, nosotros los productores en el estado de Guanajuato ya estamos sufriendo las consecuencias incluso con algunos cultivos que se tienen que cortar, entonces por el desabasto de la gasolina estamos teniendo pérdidas fuertes y que de alguna manera esto también viene a encarecer en el mercado y el consumidor final sale también afectado”.

“Hoy amanecen los chiles serranos a 120 pesos el kilogramo, hoy el jitomate está a 60 u 80 pesos el kilo, y otros productos que ni siquiera se pueden transportar como el brócoli que se tiene que cortar el mediodía, el chícharo y el pepinillo también y si no hay combustible para transportarlo a los lugares de empaque, es un verdadero problema y ya nos lo están informando los campesinos”.

“Otra situación es que para poder trabajar algunas de las tierras arables también hay escasez en algunas se dice, no en todas, esto también nos viene a perjudicar la economía de los campesinos productores, se nos vino una helada en la zona de Cortazar y afectó cultivos de pimiento morrón y se fueron otros cultivos como el tomate, que teníamos ya muy avanzado y ahora está la falta de gasolina”

Patiño precisó que “yo estoy de acuerdo con el gobierno federal, con las acciones que ha emprendido como ‘Plan A’ para para sanear las finanzas y combatir la corrupción y el huachicoleo, pero debería haber tenido un ‘Plan B’ para mantener abastecidas las gasolineras y no se vieran perjudicados los productores y usuarios, ya nos amoló la helada y ahora el problema de la gasolina”.

Toda la gente está desesperada y creo que aquí las acciones del gobierno debe ser duplicadas lo más pronto posible, antier que estuvo el gobernador con el director de Pemex se dijo que iban a llegar 41 mil barres, pero está igual, no hay ninguna mejoría en cuanto a que se normalice la distribución de gasolina”, dijo.

Agregó que escuchó a los productores aguacateros de Michoacán, quienes tienen un gran rezago en la cosecha porque no han podido empacarla, trasladarla y distribuirla por la falta de gasolina, “aquí en Guanajuato hay también varios cultivos, entre ellos el garbanzo verde que no lo pueden cortar porque no hay en qué transportarlo por la escasez del combustible”.

Paran vehículos

En la Margen Derecha del Distrito de Riego 085, los directivos resolvieron parar unos 8 vehículos a gasolina que disponen y usar solamente los camiones diesel disponibles, así como otras 2 unidades que tienen doble carburación, ya que lo mismo funcionan a gasolina que con gas butano, para apoyar las diferentes actividades.

Al respecto, Noé Pantoja, presidente del módulo de riego, expuso que como no hay problema con el diesel no se han detenido las labores de conservación de los canales con maquinaria pesada y con los camiones tolva, pero por el momento se encuentran detenidos los vehículos a gasolina en tanto se normaliza la situación de abasto en las gasolineras.

