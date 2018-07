Exhibirán compromisos del alcalde en plataforma

La finalidad es que la ciudadanía conozca el trabajo de la administración y saber si se están cumpliendo o no con lo prometido

Jazmín Castro

León.- El Observatorio Ciudadano de León (OCL), lanzará una plataforma donde los usuarios puedan consultar cada compromiso del Gobierno Municipal y si está dando resultados o no.

El presidente del OCL, Luis Alberto Ramos, explicó que posiblemente en tres meses se esté presentando la página donde se informe cómo van cada uno de los compromisos que firmó el alcalde Héctor López Santillana.

En el contenido se abrirá con tres temas: el primero de ellos será para analizar el plan de gobierno que es emanado del plan 20-40 del Instituto de Planeación Estadística y Geografía (Iplaneg).

Asimismo estarán informando los avances en los compromisos que se firmaron con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y por último los datos que se generan del observatorio.

“Lo que queremos difundir es lo que se cumpla o no, y es donde vamos a dar el monitoreo”, refirió.

Resaltó que en caso de no cumplir con los acuerdos el OCL, solo se encargará de señalar que no se está realizando el trabajo, pero no cuenta con facultades otra cosa.

“Para los organismos de la sociedad civil, es que el gobierno cumpla con sus objetivos, por supuesto el día de mañana tenemos que tener organismos trasversales, no pegados al gobierno, como puede ser un sistema anticorrupción como puede ser vigilancia ciudadana”, refirió.

Explicó que ya están realizando los trabajos para lanzar la plataforma y que esté adecuada para que cualquier ciudadano la pueda consultar de manera clara y objetiva.

RC