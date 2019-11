Exhiben dibujos hechos por pequeños ¡de hace 100 años!

La exhibición inaugurada hace unos días reúne 57 obras recopiladas por Adolfo Best Maguard

Purísima del Rincón.- Bajo el nombre ‘Los siete motivos. Mil y un dibujos para crear’, última exposición temporal del año del Museo Hermenegildo Bustos, los trabajos de niños que vivieron hace 100 años buscan promover el diálogo y aprendizaje a través de sus trazos.

La exhibición inaugurada hace unos días reúne 57 obras recopiladas por Adolfo Best Maguard, cineasta y artista mexicano, contemporáneo de José Vasconcelos, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quien además diseñó un método de dibujo basado en siete trazos esenciales, que constituyó una apuesta por alfabetizar visualmente a las nuevas generaciones.

Con piezas mayoritariamente elaboradas en 1922, la exhibición muestra trabajos hechos por niños de primaria que seguían el método de dibujo creado por Best Maugard e implantado por la Secretaría de Educación en todas las escuelas en 1921, aunque su desarrollo había comenzado desde 1918.

El método Best se basaba en seis trazos fundamentales: línea recta, zig-zag, círculo, semicírculo, línea en s, línea ondulada y espiral. Con ellos, según proclamaba el artista, se podía representar toda la naturaleza. Best Maugard estaba a favor de combinar estos trazos, pero no de hacer entrecruzamientos con ellos, exceptuando las líneas rectas.

Todas las obras están hechas sobre papel, con técnicas como acuarela, tinta, gouache y temple y actualmente pertenecen a Guillermo Sepúlveda, fundador de la galería Arte Actual Mexicano, de Monterrey.

El Museo Hermenegildo Bustos se ubica justo frente a la parroquia de la Purísima Concepción, en la Plaza Principal de Purísima de Bustos. Su horario es de martes a sábado, de 10:00 a 19:00 hora; y los domingos, de 10:00 a 15:00 horas. La admisión general es de 25 pesos y de 10 pesos para estudiantes, maestros, afiliados a INPAM y niños de 6 a 12 años.

