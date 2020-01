Exhiben acoso sexual de un entrenador, le pedía fotos desnuda a su alumna

Redacción

Ciudad de México.- El coronavirus 2019-nCov terminará llegando a México y el Gobierno estará listo para atender el problema esto cuando suceda, dijo este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad”, apuntó.

El funcionario señaló que la administración federal cuenta con medidas de prevención, preparación y respuesta respecto a la epidemia.

“En la región (América) fuimos de los primeros, junto con Estados Unidos y Canadá, que tuvimos la capacidad diagnóstica, siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud”, indicó.

López-Gatell detalló que debido al avance de la enfermedad en China, el Gobierno emitió la recomendación de suspender todos los viajes no esenciales a la región, lo cual no implica que se haya detenido ni el comercio ni los vuelos.

Además, comentó, el 24 de enero se conformó un grupo con “los mejores especialistas del país” en el tema, que es coordinador por el doctor Gustavo Reyes Teherán, profesional en las enfermedades infecciosas.

“Uno, se va a informar con transparencia. Dos, llamamos a la calma, pero no hay que olvidar este asunto, pero tampoco exagerar. Si llegara a cambiar la situación en México, lo vamos a informar”, declaró. Añadió que aunque no debe de dejar de observarse la situación, el pánico no contribuiría a mejorar nada.

El Gobierno de China informó el lunes que la cifra de muertos por el coronavirus aumentó a 106 y, se han confirmado mil 771 casos más de contagios con un nuevo virus, por lo que ahora tiene 4 mil 515.

Además de China, otros países con casos confirmados del virus, de acuerdo con la OMS, son: Taiwán, Tailandia, Australia, Singapur, Corea del Sur, Malasia, Francia, Japón, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, Nepal, Camboya y Alemania.

*Con información de El Financiero

