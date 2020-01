Exhiben a anciano masturbándose en el transporte público

Una joven decidió grabar y evidenciar con todos a su acosador luego de que lo descubriera tocándose y sacándose el miembro mientras viajaban en un microbús

Lima.- Un hombre fue sorprendido acosando sexualmente a una joven luego de que esta lo descubriera masturbándose y sacándose el pene a un costado de ella mientras viajaban en un microbús, por lo que la víctima decidió grabarlo y evidenciarlo en frente de los demás pasajeros.

El sujeto, quien se desconoce aún su identidad, no tuvo reparo en sacar su miembro para acosar a la mujer escondiendo su asqueroso asco por debajo de una carpeta, esperando que no se diera cuenta.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven acosada.

Al verse descubierto, el acosador se pone de pie y baja del transporte sin que nadie lo detenga no sin antes rechazar inútilmente las acusaciones de la víctima.

Una amiga de la denunciante consignó que el acoso ocurrió durante 30 minutos.

“No tenemos idea de quién es este tipo asqueroso. Da un miedo inmenso pensar que puede seguir haciéndolo en otros buses con otras mujeres o niñas”, alertó ella.

Este tipo ha agredido sexualmente a mi amiga en el bus. Se sacó el pene y empezó a masturbarse a su lado por 30 minutos. El video muestra el momento en que mi amiga toma el valor de grabarlo y botarlo (a pesar del asco y miedo de la situación) 1/3 pic.twitter.com/s89N6GKDHR — Francesca (@FrancescaChocan) January 6, 2020

