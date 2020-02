Exhibe violación constitucional

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los representantes de los partidos políticos PRI y PVEM, José Pedroza y Vanessa Sánchez Cordero, respectivamente pidieron al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que presione al Congreso local para que dé celeridad a las reformas en materia electoral

Sin embargo, el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez aseguró que, en caso de no darse una reforma a la Ley, eso no va a impedir que el instituto organice la elección “y la organice bien”.

José Pedroza Cobián, representante del PRI ante el consejo electoral señaló que es importante que se haga una adecuación oportuna de la Ley Electoral, en virtud de que en septiembre de este año inicia el proceso electoral.

Refirió que urge adecuar el tema de equidad y paridad, así como la reelección y la separación del cargo de posibles aspirantes y aquellos criterios respecto a garantizar la participación y postulación indígena de lo cual ya existe una sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG).

En calidad de representante del PVEM ante el IEEG, la diputada local, Vanessa Sánchez Cordero, manifestó que, aunque en el Congreso del Estado el jueves ya se empezó a trabajar en las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, es necesario que de meta presión para que salgan a la brevedad.

“Creo que es importante que pongamos un poquito de presión de parte del Instituto hacia el Congreso porque estuvimos seis meses tratando de decidir los temas en los que había coincidencia y terminamos con una lista muy recortada (…) pero al final creo que es importante que le metamos trabajo y la presión suficiente como para poder sacar el trabajo a tiempo y bien hecho”, indicó.

Debe haber reglas claras

Al respecto, el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez señaló que el principio de certeza implica que todos los involucrados en un proceso electoral conozcan las reglas para que haya la mayor claridad posible y de esta forma se evitará que la autoridad electoral realice interpretaciones de la norma en la menor medida posible.

A decir de Mauricio Guzmán de no aprobarse las reformas, el IEEG tendría que emitir lineamientos en aquellos temas que sean indispensables cuidando no excederse en sus atribuciones, “pero si no llega a haber una reforma electoral, eso no va a impedir de ninguna forma que este instituto organice la elección y la organice bien, como lo ha hecho siempre y como tiene que ser”.

