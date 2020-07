Exfuncionario de Acámbaro y su padre mueren en ataque a verificentro de Celaya

Cuca Domínguez

Salamanca.- La senadora Antares Vázquez, lamentó que el gobierno del estado haya detenido a 5 personas, 4 mujeres del colectivo de familiares de desaparecidos y un visitador de la CNDH, a éste último lo liberaron cuando se dieron cuenta quieren era; además dejaron 4 mujeres heridas, una con fractura de pierna, por lo que dijo se está re-victimizando a la gente de manera muy grave. Por esta situación hizo un llamado al gobernador a ya no actuar como

“En lugar de escucharlos al gobernador se le hace más fácil mandar a los FSPE, en lugar de escuchar a las víctimas que tienen tanto sufrimiento acumulado. Mi equipo de abogados está acompañando para asesorar y ayudar a las detenidas”, precisó al mismo tiempo que aclaró que Morena no tiene nada que ver con esta movilización y retó a que demuestren lo contrario.

“Que lo demuestren, es muy fácil siempre que cuando uno sale en defensa, se les hace muy fácil decir que estamos detrás; no es así, pero yo voy a estar siempre en defensa de los derechos humanos, es parte de mi obligación constitucional, soy parte de la comisión de Derechos Humanados en el Senado y es parte de lo que me toca atender porque ellos son representados. A ellos se les hace fácil señalar, que lo demuestren, porque yo sí puedo demostrar la violación de los derechos humanos y ellos no pueden demostrar que yo esté detrás de esto; que demuestren cómo estoy detrás de esto”, dijo.

Precisó que se enteró hoy por la mañana que los iban a reprimir y desde temprano se comunicó con el subsecretario que ahora dice que está detrás de esto, “le dije que por favor no los reprimieran, me comuniqué con la fiscal de Derechos Humanos y le pedí el mismo favor y es evidente que no sirvió”.

Dijo que las detenidas están por ser presentadas ante el Ministerio Público, a poner a disposición a ver que les fincan, “que les pasa, es increíble, increíble”.

Dijo que además de apoyarles con su equipo de abogados, “también con lo que proceda ante la CNDH, cómo proceda, por lo que se les apoyará el apoyo legal”.

La senadora además llamó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que deje de actuar como monarca, como rey y que atienda a quienes lo eligieron, “es un mandato constitucional atender a la gente que lo único que quieren es ser escuchados, caray, ni que costara mucho trabajo, es impresionante cómo Guanajuato se gobierna a través de espectaculares y de las redes sociales pautadas y cero atención a la ciudadanía, no se tenía que llegar a ese extremo, solo querían ser escuchados”.

Finalmente dijo que se mantendrá al pendiente de cómo se resuelva esta situación que reiteró lamenta mucho.

También te puede interesar:

LC